Ветераны в Петербурге получат выплаты ко Дню Победы

Проживающие в Санкт-Петербурге ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные денежные выплаты ко Дню Победы. Об этом в четверг, 2 марта рассказал губернатор города Александр Беглов.

На встрече с руководителями общественных организаций ветеранов и блокадников господин Беглов отметил, что соответствующее постановление уже подписано. Выплаты полагаются участникам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, узникам концлагерей, вдовам военнослужащих, а также всем жителям города, родившимся до 3 сентября 1945 года. Средства на них выделят из бюджета Петербурга. Размер выплат составит от 5 до 10 тыс. руб.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что более 250 тыс. человек получили единовременные выплаты к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

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