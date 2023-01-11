Более 250 тыс. человек получат единовременные выплаты к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда

Единовременные денежные выплаты к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, утвержденные правительством Санкт-Петербурга в декабре 2022 года, получат около 250 тыс. человек. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«К 80-летию прорыва блокады Ленинграда, по решению губернатора, все ветераны получат единовременную выплату. В бюджете на эти нужды предусмотрено больше полутора миллиардов рублей. Предполагается, что больше 250 тыс. граждан получат выплаты уже в январе»,— написал он в своем Telegram-канале.

Согласно соответствующему постановлению Смольного, по 10 тыс. рублей получат непосредственно ветераны ВОВ, блокадники, бывшие узники концлагерей, труженики тыла, задействованные на строительстве военных объектов, члены семей экипажей торгового флота, интернированных в портах третьих государств с началом войны. По 5 тыс. рублей получат вдовы защитников Отечества, принимавших участие в боевых действиях с ноября 1939 года по сентябрь 1945 года, и «дети войны», рожденные до 3 сентября 1945 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте