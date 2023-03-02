Самарскому депутату Михаилу Абдалкину вменили дискредитацию российской армии

Новокуйбышевский городской суд во вторник, 7 марта, рассмотрит административное дело в отношении депутата от КПРФ Михаила Абдалкина. Ему инкриминируются публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ для защиты интересов страны и граждан (ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

Процесс начнется в 10:00. Михаил Абдалкин прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность»,– написал парламентарий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @abdalkin63 Фото: @abdalkin63

Ранее Самарская губернская дума приняла проект постановления о санкциях в отношении Михаила Абдалкина. Это произошло после публикации видео, где парламентарий слушает послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Лапша быстрого приструнивания».

Георгий Портнов