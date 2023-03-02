Объем инвестиций в Ленобласть за 2022 год вырос на 11,6% и достиг 545 млрд рублей

Общая сумма вложений в Ленобласть по итогам 2022 года выросла на 11,6% к уровню 2021 года и составила 545 млрд руб. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Внешние вызовы и изменения логистических потоков не изменили намерений бизнеса инвестировать в Ленинградскую область. Важно, что продолжилась реализация не только начатых ранее проектов, но и новые, воплощение которых началось в 2022 году»,— отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

При этом, 47,1% инвестиций вложены в обрабатывающие производства, а 22,3% — в сферу транспортировки и хранения.

В то же время, по данным Петростата, выросло производство бумаги и бумажных изделий (на 30,6%), основных химических веществ (27,3%), нефти и нефтепродуктов (8,7%) и табака (3,5%).

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