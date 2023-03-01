Объем инвестиций в недвижимость Петербурга превысил 100 млрд рублей

Общая сумма инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга по итогам 2022 года составила 104,9 млрд руб., что меньше показателя прошлого года почти на 40%. Из них 59,6 млрд руб. было вложено в площадки под девелопмент, а 45,3 млрд руб. — в готовые объекты, следует из данных консалтинговой компании NF Group.

Большая часть инвестиций была направлена на приобретение офисных зданий (45%), при этом объем сделок остался на уровне 2021 года — около 20 млрд руб. В сегменте складской и индустриальной недвижимости сумма сделок второй год подряд достигает 10 млрд руб. Значительнее всего увеличился интерес инвесторов к гостиничной недвижимости, сумма сделок достигла 7 млрд руб. по итогам 2022 года.

Как отмечает компания, также вырос объем инвестиций в участки, предназначенные под коммерческое строительство рекреационных объектов и баз отдыха в сегменте гостиничной недвижимости — до 2,3 млрд руб. Вложения в участки под строительство производственно-складской недвижимости поднялись до 2,2 млрд руб. Эту тенденцию связывают с активным развитием рекреационной гостиничной недвижимости на основных туристических направлениях и с ростом интереса к складским площадкам для производства.

Доля инвестиций в исторические объекты с целью редевелопмента составила 2%. В основном инвесторов интересовали объекты с арендным потолком, которые не требуют дополнительных вложений. По итогам 2022 года доля инвесторов увеличилась на 10%. Конечных пользователей, которые в 2022 году вложили 11 млрд руб. против 2 млрд руб. в 2021 году, что позволило им пополнить собственные активы качественными объектами.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в 2022 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объем ввода складских площадей может достигнуть максимальных значений с 2014 года.

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