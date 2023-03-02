Свердловский бизнес-омбудсмен предложила отменить ответственность для кинотеатров за показ зарубежных фильмов

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области просит снять ответственность с кинотеатров за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения. Как следует из ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Елены Артюх, региональному министерству культуры было предложено направить соответствующее предложения в федеральное правительство. Отменить ответственность предлагают на 2023 – 2024 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Региональному министерству культуры предложили проработать вопрос о том, чтобы кинотеатры могли не предоставлять информацию в единую автоматизированную систему сведений о показах фильмов, если правообладатели отказались от публичной демонстрации фильмов в связи с введением санкций.

По словам госпожи Артюх, с июля прошлого года в Федеральном собрании РФ обсуждаются поправки, которые в условиях санкций допускают показ зарубежных фильмов без разрешения правообладателя, но решения до сих пор не принято. По ее данным, сейчас кинотеатры могут привлечь к ответственности за демонстрацию голливудских кинофильмов без прокатного удостоверения. За первое нарушение могут выдать предупреждение, а дальше грозит штраф от 100 тыс. руб.

Как отмечено в докладе, из 77 существующих кинотеатров в Свердловской области, по итогу прошлого года четыре прекратили работать, еще четыре сократили количество залов, а некоторые «существенно сократили время работы, не сохранили рабочие места». Отрасль испытывает риски из-за приостановки деятельности в РФ крупнейших международных организаций кинопроката, так как более 70% выручки приходится на фильмы производства Голливуда.

Госпожа Артюх в своем докладе отмечает, что адресной поддержки, которой могло бы воспользоваться большинство предприятий отрасли, не принято. Не сняло проблему и постановление регионального правительства, которым предусматривались отсрочки по уплате налога на имущество организаций, «так как большая часть кинотеатров арендуют помещения и отсрочка в оплате налога на имущество для них не актуальна», а по арендным и иным платежам вопрос не решен.

Впрочем, ранее участники рынка, по итогу новогодних праздников, заявляли высокой посещаемости и сборах.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «К экранам притянули за уши».

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