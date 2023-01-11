К экранам притянули за уши

Сборы кинотеатров Екатеринбурга в новогодние праздники в 2023 году составили около 70 млн руб., подсчитали в ЕАИС Фонда кино. Лидером проката стал фильм «Чебурашка», собравший за 10 дней в кинотеатрах города 43 млн руб. На доходность могла повлиять приостановка показа зарубежных кинокартин из-за санкций. Впрочем, участники рынка не отмечают снижения посещаемости, связывая это со снятием ковидных ограничений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кассовые сборы кинотеатров Екатеринбурга с 1 по 11 января 2023 года составили 68,8 млн руб., следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. По словам президента сети кинотеатров «КАРО», один из которых находится в ТРЦ «Радуга Парк», Ольги Зиняковой, сборы выросли на 9% к 2022 году, на 55% — к 2021 году. Также зафиксирован рост около 3% к уровню 2020 года, хотя этот период считался рекордным.

«Это были лучшие за последние три-четыре года новогодние праздники по посещаемости. Люди с удовольствием идут в кино, давно ждали. Посетители довольны — мы надеемся, что будут и дальше продолжать посещать кинотеатры»,— прокомментировал «Ъ-Урал» директор сети кинотеатров «Премьер Зал», три из которых находятся в Екатеринбурге, Владимир Петелин.

Основную долю кассы в новогодние праздники составил фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, собравший с 1 по 11 января, по данным Фонда кино, 43,5 млн руб. С начала года «Чебурашку» в Екатеринбурге посмотрели 141,7 тыс. человек на 1,7 тыс. сеансов. Средние сборы за сеанс составили 24,4 тыс. руб., средняя посещаемость сеанса — 80 человек.

«Чебурашка» уже получил статус самого кассового российского фильма в истории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что результатам проката фильма рады в Кремле.

«По нашему кинотеатру 84% от зрителей и выручки составил именно “Чебурашка”. После него “Иван Царевич”, “Елки 9”. Ну и 7% остается на всех остальных. По отношению к прошлому году значительно улучшили все свои показатели от посещаемости до средней цены билета»,— рассказал «Ъ-Урал» директор кинотеатра «Синема парк» в ТРЦ «Алатырь» Николай Подкорытов. В «Премьер Зале» «Чебурашка» собрал 70–80% кассы, в «КАРО» — 67%. «На результат повлияли несколько факторов, из которых главные — образцовый для уровня картины маркетинг, бренд Чебурашки, который является любимым для нескольких поколений персонажем. Обаяние героя трудно отрицать. Потенциал фильма не стеснял голливудский контент. Плюс известные артисты привлекли зрителей постарше»,— пояснила госпожа Зинякова.

Следующий по популярности «Иван Царевич и Серый Волк 5» режиссера Константина Феоктистова за это же время собрал в Екатеринбурге 4,8 млн руб. Замыкает тройку лидеров кинокартина Веры Водынски «Вижу». Она с 1 января собрала 3,4 млн руб. По статистике ЕАИС, за аналогичный период 2022 года лидером был другой фильм господина Дьяченко «Последний Богатырь: Посланник Тьмы». Также в тройке стояли «Человек-паук: Нет пути домой» (режиссер Джон Уоттс) и «Зверопой 2» (Гарт Дженнингс). В целом с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года кассовые сборы в кинотеатрах Екатеринбурга составили около 67 млн руб.

Особенностью 2022 года участники кинорынка назвали приостановку показа зарубежных кинокартин из-за санкций. Напомним, голливудские киностудии Warner Bros., Walt Disney, Sony заявили об остановке проката своих фильмов в России в конце февраля. «Работа кинотеатров изменилась с 2022 года. Есть те, кто показывают только официальный контент, а есть те, кто немного неофициальный»,— пояснил Николай Подкорытов. Впрочем, по его словам, к Новому году рост посещаемости мог произойти после снятия ковидных ограничений.

Аналогичной позиции придерживается Владимир Петелин. «Когда были новогодние праздники 2021 года, кинотеатры находились под ограничениями посещаемости. Приходилось рассаживать людей через место, соответственно, была 50%-ная загрузка. В прошлом году у нас были QR-коды. Когда был Новый год 2020 года, в праздники мы работали без еще ковидных ограничений. И все студии были голливудские у нас. Но, несмотря на это, в этом году новогодние праздники превзошли те результаты»,— пояснил он.

Диана Сунагатуллина