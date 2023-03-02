В Самарской области за неделю больше всего подорожали репчатый лук и бананы

Цены на ряд товаров и услуг изменились в Самарской области за минувшую неделю. Больше всего за указанный период в регионе подорожал репчатый лук (на 5,2%; 45,8 руб. за один кг). Об этом сообщает Самарастат.

Также среди подорожавших в регионе продуктов оказались бананы (на 4,6%; 118,8 руб. за один кг), морковь (на 3,7%; 36,3 руб. за один кг) и столовая свекла (на 3,4%; 34,5 руб. за один кг). Одновременно с этим в Самарской области подешевели свежие огурцы (на 10%; 236,5 руб. за один кг) и белокочанная свежая капуста (на 3,7%; 20,5 руб. за один кг).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Ранее сообщалось о том, что индекс потребительских цен по Самарской области в январе текущего года по сравнению с декабрем минувшего составил 100,65%. На продовольственные товары в регионе он составил 101,18%, на непродовольственные товары – 100,09%. На услуги в регионе индекс потребцен был равен 100,66%.

Георгий Портнов