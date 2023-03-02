Власти Тульской области назвали вероятной причиной взрыва в регионе падение беспилотника

Вероятной причиной взрыва в поселке Березовский в Тульской области могло быть падение беспилотника, сообщила пресс-службе администрация Тульской области. Расследование инцидента продолжается.

«Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА»,— сказано в сообщении пресс-службы.

По факту взрыва глава Тульской области Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба. Он поручил усилить меры безопасности в регионе и при необходимости развернуть дополнительные силы для охраны правопорядка и жизненно важных объектов.

Сегодня утром, 2 марта, стало известно об обнаружении воронки от взрыва в 600 метрах от поселка Березовский. «РИА Новости» сообщало, что она появилась из-за взрыва боеприпаса. В администрации региона говорили, что пострадавших в результате инцидента нет.

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Олеся Павленко