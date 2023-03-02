Воронка от взрыва боеприпаса обнаружена в 600 метрах от поселка в Тульской области

На территории Тульской области, которая граничит с Московской областью, в 600 м от поселка Березовский обнаружена воронка от взрыва. По предварительным данным, как сообщает источник «РИА Новости», воронка образовалась в результате взрыва боеприпаса.

Власти Тульской области подтвердили агентству обнаружение воронки. Сейчас место, где произошел взрыв, оцеплено. «Работают специалисты по взрывоопасным предметам. Они определят, что за предмет (взорвался.— ''Ъ''), собирают обломки, будут брать их на экспертизу»,— сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе Киреевского района. Источник ТАСС сообщил, что взрыв произошел около 8:16 мск.

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов сообщил ТАСС, что в результате инцидента никто не пострадал. В комитете Тульской области по региональной безопасности отметили, что повреждений объектов инфраструктуры также нет. На месте работают специалисты следственно-оперативной группы.

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