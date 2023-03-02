В Ульяновске один человек погиб и несколько пострадали при взрыве на заводе

На заводе «Авиастар» в Ульяновске выясняют причины трагического инцидента с несколькими пострадавшими и одним погибшим сотрудником предприятия. Об этом сообщает ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).
Происшествие случилось во время проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, который находится в производстве. Медики оказывают помощь пострадавшим.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
Также на месте происшествия работают экстренные службы. Ранее в соседней с Ульяновской Самарской области произошел взрыв на Чапаевском механическом заводе. В результате происшествия один человек погиб и три получили ранения.