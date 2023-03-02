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В Ульяновске один человек погиб и несколько пострадали при взрыве на заводе

На заводе «Авиастар» в Ульяновске выясняют причины трагического инцидента с несколькими пострадавшими и одним погибшим сотрудником предприятия. Об этом сообщает ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

Происшествие случилось во время проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, который находится в производстве. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Также на месте происшествия работают экстренные службы. Ранее в соседней с Ульяновской Самарской области произошел взрыв на Чапаевском механическом заводе. В результате происшествия один человек погиб и три получили ранения.

Георгий Портнов

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