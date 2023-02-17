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В Чапаевске расследуют взрыв на оборонном заводе

Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва на Чапаевском механическом заводе. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник на предприятии.

Ранее ТАСС со ссылкой источники написал о том, что на предприятии сдетонировала взрывчатка. В результате происшествия один человек погиб и три получили ранения, сообщило информагентство.

В ГУ МЧС и СУ СК РФ по Самарской области ситуацию не комментируют. На Чапаевском механическом заводе также отказались от комментариев.

Чапаевский механический завод является филиалом федерального казенного предприятия «Научно-производственное объединение». Как сообщается на сайте предприятия, он является старейшим и одним из основных капсюльных заводов России. В числе прочего на объекте производятся инициирующие взрывчатые вещества и составы на их основе.

Ранее в Чапаевске был отменен режим ЧС, который был объявлен из-за взрывов на полигоне. Они произошли вечером 18 июня 2013 года на ФКП « Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон». Первый из взрывов раздался около 19:00 (MSK+1). Причиной ЧП стал технический сбой при утилизации боеприпасов.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Под Чапаевском рвутся снаряды».

Георгий Портнов

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