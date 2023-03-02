По количеству кибератак в 2022 году регионы ЮФО заняли пятое место

По количеству DDoS-атак на организации в 2022 году регионы Южного федерального округа заняли пятое место — на них было совершено более 30 тыс. кибератак. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на руководителя направлений WAF и Anti-DDoS компании «Ростелеком-Солар» Николая Рыжова.

По его словам, в основном кибератаки осуществлялись на сайты региональных органов власти, муниципальных и финансовых организаций, а также операторов в сфере телекоммуникаций. Злоумышленники не пытались получить финансовую выгоду, атаки осуществлялись с целью посеять панику и дестабилизировать ситуацию в обществе.

Николай Рыжов отметил, что в 2022 году все атаки на сети «Ростелекома» были отражены. Но они все же представляют угрозу для компании, потому что могут привести к временной остановке работы интернет-ресурсов, а также к хищению личных данных клиентов и коммерческой информации.

В 2021 году 41,7% жителей Краснодарского края столкнулись с киберугрозами. По этому показателю регион входил в топ-14. За первые четыре месяца 2022 года количество кибератак на организации ЮФО выросло более чем на 16%. В конце прошлого года глава департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный отмечал, что «количество киберугроз и рисков только растет».

Татьяна Ручкина

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