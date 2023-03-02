Регионы Сибири рассчитывают получить из федерального бюджета 4 млрд рублей на местное авиасообщение

Главы регионов Сибирского федерального округа готовят заявку в федеральный центр на выделение 4 млрд руб. до 2027 года на развитие местного авиасообщения.

«Авиационное сообщение остается безальтернативным видом транспорта для очень большой части Сибирского федерального округа», - сказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, член комиссии по транспорту Госсовета РФ Борис Федоров (цитата по «Интерфакс»). По его словам, из 470 тыс. человек, проживающих в труднодоступных населенных пунктах Сибири, только 170 тыс. имеют доступ к местным авиалиниям по сниженным тарифам.

По словам губернатора Кузбасса Сергей Цивилева, проект о внутрирегиональных перевозках был сегодня утвержден на заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) и в ближайшее время будет направлен в Минфин РФ, Росавиацию и комиссию по транспорту Госсовета для его одобрения. Он также отметил, что такой проект ранее уже направлялся в федеральный центр, но был возвращен на доработку. «Сегодня регионы самостоятельно субсидируют внутрирегиональные перевозки. Мы доказываем, что тут должны быть и федеральные деньги. Развитие внутрирегиональных перевозок даст возможность быстрого развития и межрегиональных. На первом этапе стоит задача – чтобы каждый житель труднодоступного района Сибири имел возможность раз в год слетать в европейскую часть России», - сказал губернатор, выступая на Красноярском экономическом форуме.

Ранее председатель исполкома МАСС Геннадий Гусельников сообщал «Ъ-Сибирь», что в рамках программы развития малой авиации в Сибири планируется утвердить проект развития внутрирегиональной и межрегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири – всего 68 населенных пунктов. Общий объем программы составляет около 65 млрд руб.

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Анна Егорова