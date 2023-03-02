Автомобиль снес строительные леса в центре Петербурга

Автомобиль BMW протаранил строительные леса на здании Санкт-Петербургского государственного института культуры на Миллионной улице утром в четверг, 2 марта. По предварительным данным, водитель был пьян. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает 78.ru, в машине находились мужчина и женщина, оба были в состоянии алкогольного опьянения. В момент аварии автомобиль вела женщина, она потеряла управление и вылетела с полосы. Автомобиль отвезли на штрафстоянку, а по факту аварии полиция проводит проверку.

Строительные леса на Миллионной установили на здании института культуры меньше недели назад. Движение автомобилей в связи с ремонтом на этом участке будет ограничено на полтора года.

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