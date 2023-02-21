У Марсова поля в Петербурге ограничат движение на 1,5 года в 22 февраля

В Центральном районе Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта. Проезд будет затруднен в течение 1,5 лет на участке рядом с Марсовым полем, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города (ГАТИ).

С 22 февраля 2023 года по 14 октября 2024 года ограничат движение транспорта по набережной Лебяжьей канавки от Дворцовой набережной до Миллионной улицы. На этом участке установят строительные леса для ремонта здания Санкт-Петербургского государственного института культуры. Кроме того, с 22 февраля по 16 марта 2023-го частично перекроют проезд по Миллионной улице от набережной Лебяжьей канавки до Суворовской площади.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по участку «Нарвы» в Ленобласти ограничат до конца марта.

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