Владимир Путин посетит с рабочим визитом Ставропольский край 2 марта

Президент России Владимир Путин 2 марта прибудет в Ставропольский край, чтобы посетить Центр знаний «Машук» для церемонии открытия Года педагога и наставника. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

«Президент вручит награды педагогам, воспитавшим учеников, получивших звание Героя Российской Федерации во время выполнения боевых задач в Чеченской Республике, Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине», — сообщает Кремль.

Кроме того, Владимир Путин встретится с участниками программы «Школа наставника» и с главой Ставрополья Владимиром Владимировым.

Анастасия Назарова