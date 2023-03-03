Один шаг до первого

В центральном матче недели ЦСКА принимал УНИКС. Армейцы поквитались с казанцами за недавнее поражение, победив со счетом 91:77, и практически гарантировали себе первое место по итогам регулярного чемпионата.
Армейцы и УНИКС в последний раз встречались совсем недавно. В середине февраля в Казани подопечные Велимира Перасовича нанесли ЦСКА поражение со счетом 112:104. Для москвичей этот проигрыш в некотором смысле был историческим — так много в матчах Единой лиги он не пропускал никогда. Для УНИКСа же победа помимо эмоционального аспекта (всегда приятно обыграть лидера) имела еще и практический смысл. Она позволяла казанцам оспорить претензии ЦСКА на победу в регулярном чемпионате.
Впрочем, УНИКС в первом же матче после паузы, устроенной для проведения «Матча звезд» лиги, сам нивелировал эффект от победы над армейцами. Казанцы уступили «Зениту», а значит, для победы в регулярке им уже нужно было не только выиграть все оставшиеся матчи (ЦСКА требовалось обыграть с разницей не менее чем восемь очков), но также рассчитывать на то, что команда Эмила Райковича оступится где-то еще. Сложный, но все же не невозможный вариант. Но для начала нужно было победить ЦСКА. И момент вроде бы был подходящий. У армейцев травмирован Алексей Швед. Только-только восстановился после повреждения Никола Милутинов (в заявку на матч он попал, но на площадку его Райкович так и не выпустил). Но даже без столь важных игроков ЦСКА смотрелся лучше соперника. Все-таки Райковичу, как отмечала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, удалось построить отличную команду. «Перед сезоном мы наблюдали за селекцией ЦСКА и не видели звездных новичков. Многие думали, что после поражения в прошлом сезоне армейцам будет тяжело вернуться на первое место,— заявила пресс-службе лиги Илона Корстин.— Но руководство клуба сделало отличный выбор. ЦСКА стал по-настоящему тренерской командой».
Уже к концу первой четверти отрыв хозяев паркета достиг 12 очков. Кучу проблем казанцам доставляли дальние выстрелы игроков ЦСКА. Принялся попадать с дистанции Самсон Руженцев, у Далласа Мура залетали какие-то уж совсем сложные попытки. Плюс Ливио Жан-Шарль слишком комфортно чувствовал себя под обоими щитами. Гости старались отвечать, но с реализацией были большие проблемы. Неудивительно, если учесть, что вся нагрузка легла на стартовую пятерку УНИКСа. В первой половине матча казанцы набрали 39 очков (ЦСКА — 53), из них только четыре очка принес игрок скамейки — Винс Хантер. Возможно, и такой режим не помешал бы УНИКСу, но ведь помимо прочего в спячку впал Джален Рейнольдс.
Велимир Перасович брал тайм-ауты, пытался взбодрить команду, но более или менее наладить игру тренеру казанцев удалось только после большого перерыва. В моменте УНИКС, у которого поймал кураж Дерил Майкон (с 21 очком в активе он стал самым результативным игроком встречи), подбирался к сопернику на пять очков. Но сделать еще один-два шага, которые действительно могли бы перевести матч в концовку, не получалось. Ну а ЦСКА, перетерпев всплеск активности соперника, вновь убежал на безопасное расстояние и довел матч до победы — 91:77. Таким образом, армейцы практически обеспечили себе первое место в регулярке. Чтобы гарантировать его, им нужно выиграть лишь один из четырех оставшихся матчей.
Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап
Группа A. «Зенит»—«Пари Нижний Новгород» 83:67. ЦСКА—УНИКС 91:77.
Турнирная таблица
Группа A
И В П % побед
1. ЦСКА 28 26 2 93
2. УНИКС 28 23 5 82
3. «Зенит» 28 20 8 71
4. «Пари Нижний Новгород» 27 15 12 56
5. «Локомотив-Кубань» 27 15 12 56
6. МБА 26 13 13 50
Группа Б
1. «Автодор» 26 11 15 42
2. «Парма-Пари» 26 11 15 42
3. «Самара» 27 11 16 41
4. «Енисей» 27 10 17 37
5. «Астана» 25 5 20 20
6. «Минск» 27 1 26 4
Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.