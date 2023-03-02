Ключевые активисты, выступающие против расширения Белореченского полигона, не явились на слушания

Активисты, выступающие против расширения Белореченского полигона ТКО на 4 га, не явились на общественные слушания. Об этом сообщается на сайте Экологической вахты по Северному Кавказу (ЭВСК).

Фото: Экологическая Вахта по Северному Кавказу

Слушания по проекту второй очереди полигона, которые состоялись 27 февраля, прошли в «штатном режиме», говорится в сообщении.

Отмечается, что активность жителей на слушаниях была минимальной, «несмотря на то, что обеспечение экологической безопасности по результатам реализации проекта не гарантировано».

«Слушания на фоне прежней активности белореченцев по вопросу полигона ТКО прошли достаточно вяло, многие ключевые фигуры белореченской общественности, выступавшие против эксплуатации и расширения полигона ТКО, либо не явились на слушания, либо воздержались от выступлений»,— сообщает ЭВСК.

Всего на слушаниях присутствовали около 80 человек. Предметом слушаний стали материалы оценки воздействия на окружающую среду при реализации проекта (ОВОС), подготовленные «ПО ИнтехПро».

Присутствующие в зале жители Белореченска обратили внимание, что в материалах ОВОС содержится неактуальная, устаревшая информация.

В январе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что Белореченский мусорный полигон будет увеличен на четыре гектара, но больше его площадь наращивать не будут. В конце января стало известно, что работу мусорного полигона приостановили по решению суда на 30 дней из-за нарушений при эксплуатации.

В 2020 году мусорный полигон в Белореченске был модернизирован. В проект вложили 220 млн руб. Его площадь превышает 20,9 га. Он считается одним из крупнейших мусорных полигонов в РФ.

Тат Гаспарян

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