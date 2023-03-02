В Кудрово появится еще один детский сад на 110 мест

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство детского сада на 110 мест в городе Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Объект возводит «Специализированный Застройщик "Евроинвест Кудрово"». Детский сад появится на пересечении улиц Центральная и Пражская.

Ранее разрешение на строительство еще одного детского сада аналогичной вместимости в Кудрово было выдано застройщику Setl City. Трехэтажное учреждение возведут на Столичной улице рядом с Кудровским ручьем. Сдать объект планируется в текущем году.

Всего в настоящий момент в Ленобласти строится восемь детсадов и одна школа по программе регионального софинансирования. В 2022 году было подписано около 20 соглашений с застройщиками на выкуп соцобъектов, предусмотренный программой. Бюджет на выкуп в прошлом году превысил 277 млн рублей. В этом году регион планирует выкупить не менее четырех объектов.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Социальный обмен».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте