Социальный обмен

В рамках программы Ленинградской области «Соцобъекты в обмен на налоги» сегодня строится одна школа и восемь детских садов, проинформировал в конце прошлой недели зампред областного правительства Евгений Барановский. В 2022 году было подписано около 20 соглашений с застройщиками на выкуп соцобъектов, предусмотренный программой. Бюджет на выкуп в прошлом году превысил 277 млн рублей. В этом году регион планирует выкупить не менее четырех объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятия под условным названием «Соцобъекты в обмен на налоги» проводятся в Ленобласти с 2012 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Мероприятия под условным названием «Соцобъекты в обмен на налоги» проводятся в Ленобласти с 2012 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О вводе нового детского сада на 160 мест в Новоселье Ломоносовского района в минувшую пятницу сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. Учреждение дошкольного образования возвело АО «СевНИИГиМ» по соглашению с правительством Ленинградской области. Для восьми детских групп откроются классы музыки и танцев, спортивные залы. Питание будет обеспечивать пищевой блок полного цикла с мощностью производства до 1,6 тыс. блюд в сутки.

Через два года в Ломоносовском районе должен также появиться крупный садик на 350 мест в Аннино. Разрешение на строительство получила ГК «Пик». Проектом предусмотрены музыкальный класс, физкультурный зал, пространства для линеек и детских праздников, игровые площадки для всех возрастных групп. Господин Барановский сказал также, что Госстройнадзор в настоящее время рассматривает документы для начала строительства еще одного садика в Кудрово.

По информации пресс-службы строительного блока областного правительства, в рамках мероприятий «Соцобъекты в обмен на налоги» в 2022 году подписаны соглашения с застройщиками ООО «Северо-Западная компания "Агропромресурс"» (строительство соцобъекта в деревне Скотное-II), ООО «Охта Групп-Петергоф» (деревня Ольгино), ООО «СЗ "Лаголово"» (деревня Лаголово), ООО «Ямбург 7М» (Кингисепп), ООО «СЗ "Самолет-Таллинское"» (поселок Новогорелово). Дополнительные соглашения о возведении объектов социальной инфраструктуры заключены с застройщиками ООО «СЗ "Евроинвест Девелопмент СПб"» (Кудрово), ООО «Специализированный застройщик "МКД2"» (Сертолово), ООО «Линкор» (Мурино), АО «Ленстройтрест» (Гатчина), ООО «СЗ "КВС Девелопмент"» (деревня Янино-I), ЗАО «Развитие территорий "Петербургская недвижимость"» (ГК «Сэтл Сити», Кудрово), ООО «ЛСР.Недвижимость — Северо-Запад» (поселок Ковалево), ООО «Запстрой» (Коммунар).

Мероприятия под условным названием «Соцобъекты в обмен на налоги» проводятся в Ленобласти с 2012 года. Программа призвана стимулировать застройщиков на строительство объектов образования, в том числе встроенно-пристроенных помещений детских садов в многоквартирных домах, с целью их последующего приобретения в муниципальную собственность. Для этого застройщику необходимо заключить соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области, администрациями муниципального района и поселения по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства в регионе. У девелопера должны быть также налоговые отчисления в регионе. Всего в рамках мероприятий предусмотрено строительство 234 объектов образования (176 детских садов, 56 школ и двух начальных школ, совмещенных с детскими садами), из которых построен 91 объект.

Выкупная цена здания объекта образования определяется на основании нормативов, утвержденных Минстроем РФ. Как уточнили в пресс-службе комитета по строительству Ленобласти, возведение школы на 1,6 тыс. мест оценивается в среднем в 1,3 млрд рублей, на 825 мест — в 900 млн, строительство садика обходится в 200–300 млн рублей.

В конце 2022 года по заключенным контрактам в муниципальную собственность приобретено два детских сада на 225 мест в Буграх и Новоселье за 227,2 млн рублей, в том числе 255,05 млн из областного бюджета и 22,1 млн из местного. Объем средств на выкуп соцобъектов на этот год будет определен после подтверждения федеральных субсидий и субвенций и учтен при внесении поправок в бюджет в марте этого года. Регион планирует в 2023 году выкупить у застройщиков не менее четырех социальных объектов, рассказали в комитете по строительству.

Руководитель Экспертного центра по девелопменту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Демин говорит, что упомянутая программа, безусловно, интересна застройщикам, так как действует и дает возможность возместить затраты на строительство социальных объектов. «Причем, в отличие от концессионных схем, поддерживаемых на федеральном уровне и дающих возможность поддержки буквально одного-двух проектов от региона, в случае данной программы выкупу подлежат все объекты, на которые заключены соглашения. Поэтому программа имеет для большинства застройщиков вполне прикладное, а не теоретическое значение»,— указывает эксперт.

При этом господин Демин отмечает, что затраты застройщиков покрываются частично. Если не привлекается федеральное софинансирование, девелоперам можно рассчитывать на возмещение только трети затрат. «Кроме этого, действует условие об опережающих налоговых отчислениях в региональный бюджет: то есть для возмещения 33% затрат на школу застройщик должен осуществит налоговых платежей на сумму возмещения и еще 30%»,— объясняет эксперт.

Александра Тен