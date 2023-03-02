В «Терра-Н» прокомментировали информацию о возбуждении уголовного дела из-за свалки в Новороссийске

Должностные лица ООО «Терра-Н», которое эксплуатирует полигон ТКО на горе Щелба в селе Борисовка (Новороссийск) в настоящий момент не являются фигурантами уголовного дела по факту загрязнения окружающей среды. Об этом заявил во время брифинга заместитель директора ООО «Терра-Н» Станислав Петрухин.

Фото: Наталья Решетняк

«Уголовных дел в отношении предприятия, а также должностных лиц — нет. Материалы проверки, если они и проводятся, имеют свою перспективу, но нам ничего неизвестно»,— сказал господин Петрухин.

В феврале 2022 года председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угрожающей экологии свалки в Борисовке. К главе СКР обратились местные жители и сообщили о расширении территории и мощности мусорного полигона. Свалка мусора организована между бассейнами двух рек, впадающих в море. Местные жители обеспокоены тем, что фильтраты могут попасть в водоемы, что создаст угрозу экологической обстановке города.

Ранее Станислав Петрухин также заявил о том, что расширение территории единственного в Новороссийске полигона твердых коммунальных отходов не планируется. По его словам, на участке, который принадлежит компании «Терра-Н», планируется достроить две карты на площади 2 га. Он также добавил, что ни о каком расширении полигона за пределами земельных участков компании не будет.

Свалка возле поселка Борисовка появилась в 2013 году, эксплуатация объекта была рассчитана на 15 лет, до 2028 года. Это единственный узаконенный объект размещения отходов для всей Новороссийской зоны, в которую входит Новороссийск и Геленджик. Полигон в 2016 году был включен в Государственный реестр размещения отходов. Мощность объекта — 160 тыс. т в год. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийской зоне образуется около 230 тыс. т отходов ежегодно.

Тат Гаспарян, Наталья Решетняк

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