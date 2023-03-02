В Новороссийске не планируют расширять мусорный полигон

Расширение территории полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на горе Щелба в Новороссийске не планируется. Об этом заявил заместитель директора ООО «Терра-Н» (оператор полигона) Станислав Петрухин.

Брифинг по реконструкции полигона

Фото: Наталья Решетняк

«На участке, который принадлежит компании "Терра-Н", планируется достройка двух маленьких карт на площади 2 га. Ни о каком расширении полигона за нашими земельными участками не будет. Речи о выходе за пределами двух этих земельных участков не идет»,— сказал господин Петрухин во время брифинга по реконструкции полигона.

При этом он добавил, что при реконструкции планируется увеличить емкость полигона.

Свалка возле поселка Борисовка появилась в 2013 году, эксплуатация объекта была рассчитана на 15 лет, до 2028 года. Это единственный узаконенный объект размещения отходов для всей Новороссийской зоны, в которую входит Новороссийск и Геленджик. Полигон в 2016 году был включен в Государственный реестр размещения отходов. Мощность объекта — 160 тыс. т в год. Согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийской зоне образуется около 230 тыс. т отходов ежегодно.

В феврале 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений о расширении полигона на горе Щелба. Ранее сообщалось, что «Терра-Н» разработала инвестпрограмму по модернизации полигона, рассчитанную до 2026 года. В рамках программы планируется построить новые карты полигона для размещения ТКО, включая пруды-накопители для отведения фильтрата с тела полигона, а также климатические камеры для биотермической сушки органических отходов мощностью 70 тыс. т в год.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Мусоровозы подняли шум».

Тат Гаспарян, Наталья Решетняк

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