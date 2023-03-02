В Приангарье изъята крупнейшая в Сибири партия наркотиков стоимостью около 500 млн рублей

Сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из города Зимы пресечена деятельность крупнейшей за последнее время нарколаборатории в Сибири. Как сообщает пресс-служба МВД России, из незаконного оборота изъято свыше 140 кг синтетического наркотика (альфа-PVP), что составляет примерно 425 тыс. разовых доз.

«Оперативники установили, что для производства наркотиков был оборудован цех в подвале частного дома в поселке Новолетники. Проникнуть в него можно было только по подземному ходу. Наркотические вещества реализовывались на территории региона через социальные сети с использованием электронных платежных систем»,— цитируется в сообщении официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По итогам операции задержаны и заключены под стражу три местных жителя, помимо партии запрещенных веществ найдено около 5 тыс. литров прекурсоров, 600 емкостей, а также защитные костюмы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального ГУВД, розничная стоимость изъятой партии наркотиков оценивается в 500 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск