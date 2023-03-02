Суд отказался выпускать из колонии собственника Плато-банка, осужденного за растрату 717 млн рублей

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство адвоката бывшего собственника Плато-банка Андрея Лазарева о замене наказания с лишения свободы на ограничение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Экс-банкир пробудет в колонии еще один год и пять месяцев.

Напомним, в декабре 2018 года Верх-Исетский райсуд признал топ-менеджера Плато-банка виновным в растрате (ст. 160 УК РФ) и легализации (ст. 174.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного учреждения денежных средств. Следствие считает, что Андрей Лазарев с 2013 по 2015 годы присвоил и растратил путем отмывания более 717 млн руб. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

В ходе судебного процесса Андрей Лазарев скрылся. Его удалось задержать в апреле 2019 года, когда он пытался пересечь белорусско-польскую границу в Брестской области. Он пытался перейти границу с паспортом гражданина Словении, однако пограничники сопредельного государства выявили признаки частичной подделки и остановили господина Лазарева для дальнейшей проверки. В том же году его экстрадировали в Россию.

В период отбывания наказания бывший владелец Плато-банка возместил потерпевшим лишь 260 тыс. руб., а свою вину признал только в 2021 году.

Плато-банк был создан в 1992 году в Екатеринбурге (до 1996 года назывался «Коммерческий банк Исеть»). На 1 апреля 2015 года занимал 584-е место в рейтинге банков по активам (по данным Banki.ru) с размером активов 1,7 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», 87% банка принадлежало Андрею Лазареву (лично и через компанию «Уралтранстерминал»). Банк России отозвал лицензию Плато-банка 13 мая 2015 года из-за несоответствия требованию к минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Позже выяснилось, что перед отзывом лицензии из банка было выведено порядка 1,2 млрд руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте