Продажи LADA за месяц выросли на 34%

В феврале текущего года официальные дилеры LADA в РФ продали свыше 23,4 тыс. коммерческих и пассажирских автомобилей бренда. Это на 34,2% выше январских результатов. Также показатель на 4,7% больше итогов февраля минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

«Главным драйвером продаж бренда в отчетном периоде стала Granta: продано 16 257 автомобилей, что на 161,4% выше, чем в феврале прошлого года»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Также в отчетном периоде был зафиксирован рост продаж машин семейства LADA NIVA. В феврале текущего года было продано около 2,8 тыс. автомобилей NIVA Legend, что на 83,5% больше итогов февраля минувшего года.

Кроме того, было реализовано почти 3,9 тыс. машин NIVA Travel. Это на 64,7% выше результатов годом ранее.

Ранее была закрыта сделка по покупке АвтоВАЗом активов Nissan в РФ. Предприятие приобрело долю в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в размере 99%.

Георгий Портнов