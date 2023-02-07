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Закрыта сделка по покупке АвтоВАЗом активов Nissan в РФ

Закрыта сделка по приобретению АО «АвтоВАЗ» доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». Соответствующие документы во вторник подписали президент предприятия Максим Соколов и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров. Перед этим сделку одобрило правительство РФ, сообщает пресс-служба автозавода.

«В рамках договоренностей АО "АвтоВАЗ" приобрело долю в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" в размере 99% по цене 1 Евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа»,– говорится в сообщении.

Фото: АО «АвтоВАЗ»

Отмечается, что «сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в РФ в течение шести лет. Это произойдет, если будет принято соответствующее решение и его одобрит правительство РФ.

Ранее стало известно о том, что продажи Lada Granta в России в январе текущего года выросли более чем в два раза. Показатель составил 17,4 тыс. автомобилей.

Георгий Портнов

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