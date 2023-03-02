Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд оставил под арестом экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска

Челябинский областной суд оставил без изменения продление меры пресечения бывшему председателю комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову. Обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями экс-чиновник останется под стражей как минимум до 5 мая, сообщают в суде. Сторона защиты в апелляции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Рината Кучитарова задержали в начале декабря 2022 года. По версии следствия, руководитель комитета дорожного хозяйства в 2020 году обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены торгов по озеленению центральной части Челябинска. Впоследствии он заключил контракт на сумму более 32 млн руб. и оплатил непроведенные работы на сумму свыше 8 млн руб., лично подписав акты выполненных работ. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...