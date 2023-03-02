Суд оставил под арестом экс-главу комитета дорожного хозяйства Челябинска

Челябинский областной суд оставил без изменения продление меры пресечения бывшему председателю комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову. Обвиняемый в злоупотреблении служебными полномочиями экс-чиновник останется под стражей как минимум до 5 мая, сообщают в суде. Сторона защиты в апелляции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Рината Кучитарова задержали в начале декабря 2022 года. По версии следствия, руководитель комитета дорожного хозяйства в 2020 году обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены торгов по озеленению центральной части Челябинска. Впоследствии он заключил контракт на сумму более 32 млн руб. и оплатил непроведенные работы на сумму свыше 8 млн руб., лично подписав акты выполненных работ. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона.