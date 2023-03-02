Липецкий суд привлек бывшего директора и бенефициара некогда крупного застройщика к ответственности по долгам фирмы на 193 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области привлек к субсидиарной ответственности экс-руководителя Сергея Ельчанинова и бенефициара ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» (входит в ГК «СУ-5») Михаила Захарова, удовлетворив соответствующее заявление конкурсного управляющего Константина Ефимова. Суд определил взыскать солидарно с Сергея Ельчанинова и Михаила Захарова 7,1 млн руб. убытков, а также о взыскать с Сергея Ельчанинова в пользу ООО 186,3 млн руб. убытков. О этом рассказали в суде.

Дело о банкротстве ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» поступило в суд в сентябре 2018 года от ООО «Центр фасадных технологий». Позднее к процедуре банкротства присоединились около 50 кредиторов. В 2019 году общество признано банкротом, конкурсное производство с тех пор несколько раз продлевалось.

Отметим, что в прошлом году Сергей Ельчанинов и еще один топ-менеджер ГК «СУ-5» Сергей Тонких признаны виновными в покушении на хищение денег в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ) и в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Им обоим назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 800 тыс. руб. каждому с лишением права заниматься управляющие посты в коммерческих организациях сроком на два года. Экс-депутат облсовета Михаил Захаров находится в международном розыске и проживает в Германии.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова