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Коммерсантъ FM
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Сбербанк начал работать в Крыму с юрлицами

Сбербанк начал предоставлять услуги юридическим лицам в Крыму, сообщила пресс-служба банка. Сначала предприниматели смогут использовать ключевые продукты банка, в том числе кредитные.

В Сбербанке добавили, что продуктовая линейка для предпринимателей в Крыму будет расширяться по мере открытия новых офисов. Банк также продолжит расширять банкоматную сеть на полуострове.

«Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех: мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А в ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов»,— приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правления компании Александра Ведяхина.

Первые банкоматы Сбербанка установили в Крыму в январе этого года. Тогда на полуострове заработало четыре банкомата. До конца марта в ряде торговых центров и супермаркетов Крыма должны заработать банкоматы банка.

Олеся Павленко

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