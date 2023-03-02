Мерзлякова: отношения правозащитников из России и Европы зашли в тупик

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова «тяжело отнеслась» к санкциям против российских правозащитников, введенных Евросоюзом. В беседе с «Ъ-Урал» омбудсмен заявила, что отношения правозащитников из России и Европы «зашли в тупик», из которого «нужно выбираться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Правозащитный мир всегда должен быть на стороне человека. Любого человека, вне зависимости от его национальности, места рождения, и уж тем более политических взглядов. Наши правозащитники всегда придерживались этой позиции, и нам казалось, что наши коллеги из Европы тоже. Помню, какую поддержку мы оказывали во времена пандемии. Но сейчас диалог утрачен»,– подчеркнула госпожа Мерзлякова.

Омбудсмен добавила, что российские правозащитные организации продолжат оказывать поддержку «всем нуждающимся», не только с российской стороны.

Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России 26 февраля. Под ограничения в том числе попали председатель СПЧ Валерий Фадеев и федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова. Последняя назвала санкции против нее нарушением международных актов о правах человека.

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