Москалькова назвала санкции ЕС против нее нарушением международных актов о правах человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что ее включение в санкционный список Евросоюза нарушает Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека.

«Фактически мне как уполномоченному по правам человека в Российской Федерации отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию, бороться за права соотечественников, в том числе за право на свободное передвижение, право пользоваться родным языком, своим имуществом, на свободу слова и так далее...»,— сказала госпожа Москалькова в разговоре с «РИА Новости».

По ее мнению, лидеры европейских стран таким образом «перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию», которая, как полагает госпожа Москалькова, позволяла России «реально помогать людям».

В десятый санкционный пакет, принятый Евросоюзом вчера, 25 февраля, вошли 87 физических лиц. Среди них: врач Леонид Рошалб, председатель СПЧ Валерий Фадеев, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие. Ограничения также коснулись 34 юридических лица.