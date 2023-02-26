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Коммерсантъ FM
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Москалькова назвала санкции ЕС против нее нарушением международных актов о правах человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что ее включение в санкционный список Евросоюза нарушает Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека.

«Фактически мне как уполномоченному по правам человека в Российской Федерации отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию, бороться за права соотечественников, в том числе за право на свободное передвижение, право пользоваться родным языком, своим имуществом, на свободу слова и так далее...»,— сказала госпожа Москалькова в разговоре с «РИА Новости».

По ее мнению, лидеры европейских стран таким образом «перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию», которая, как полагает госпожа Москалькова, позволяла России «реально помогать людям».

В десятый санкционный пакет, принятый Евросоюзом вчера, 25 февраля, вошли 87 физических лиц. Среди них: врач Леонид Рошалб, председатель СПЧ Валерий Фадеев, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие. Ограничения также коснулись 34 юридических лица.

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