«Логично опереться на плечо китайских товарищей»

Большой исторический скачок — таковы официальные итоги визита в Китай президента Белоруссии Александра Лукашенко. Стороны, в частности, поддержали руководящую роль ООН в системе международных отношений. Также они выступили за мирный процесс по Украине. Белорусский лидер поддержал китайский мирный план. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что КНР разыгрывает собственную глобальную партию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В совместном итоговом заявлении лидеры Китая и Белоруссии Си Цзиньпин и Александр Лукашенко подтвердили намерение сотрудничать буквально во всех возможных сферах, в том числе совместно превентивно бороться с цветными революциями. По крайней мере, так излагает тезисы документа белорусское государственное агентство «БелТА».

Официально цель визита Лукашенко в Поднебесную формулируется следующим образом: стороны намерены вывести двусторонние отношения на уровень «всепогодного и всестороннего стратегического партнерства». В результате по окончании консультаций было объявлено, что связи Белоруссии и КНР совершили исторический скачок. Что касается Украины, обе страны выражают обеспокоенность происходящим и выступают за скорейшее достижение мира.

Пытаться вычленить из языка протокола некую суть и посылаемые сигналы — дело неблагодарное и во многом бесполезное. Между тем есть смысл ненадолго вернуться в Москву, где президент Владимир Путин открывал новую Большую кольцевую линию метро. Среди его основных тезисов были и такие: скоро ожидается большой визит китайской делегации, и он непременно покажет Си Цзиньпину московский красавец-метрополитен.

Хотя на сегодня не совсем ясно, когда глава КНР прибудет в Российскую Федерацию. Тем не менее нетрудно сделать вывод, что Китай — именно та тема, которая занимает Путина в первую очередь. Наверное, можно предположить, что Кремль ждет от Лукашенко подробного рассказа о том, что думает и чем обеспокоен товарищ Си. Последний же, скорее всего, также прощупывает почву относительно настроений в стане союзников.

И вот здесь и содержится самая суть. У Александра Григорьевича во всей этой китайской истории не может не быть собственных интересов.

Есть даже версия, что он всячески пытается как-то снизить зависимость от своего большого соседа — и материальную, и политическую. Вот буквально только что он в очередной раз опровергал слухи о том, что республику пытаются поглотить. Однако, чтобы чувствовать себя увереннее, логично опереться еще и на плечо китайских товарищей. Так, на всякий случай, а то мало ли как жизнь повернется.

В свою очередь, Пекину выгодно быть поближе к Европе — сформировать там определенный центр влияния. Так что в целом, как сейчас модно говорить, не все здесь однозначно. Но с большой долей уверенности можно сказать, что Китай разыгрывает собственную большую партию, где каждому уготована своя роль, которая может понравиться, а может и нет.

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