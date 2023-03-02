Кабмин утвердил план строительства перевалочного комплекса аммиака в Тамани

Правительство утвердило план мероприятий по строительству перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений в морпорту Тамани. Распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, урегулирование земельных вопросов для строительства объекта начнется в марте текущего года. Пункт перевалки займет площадь 10 га. Строительством займется компания «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ»). Завершение первой очереди и ввод объекта в эксплуатацию назначено на 2023 год. В 2024-2025 годах проведут вторую очередь работ, увеличивающую мощность объекта, которая в общей сложности, по проекту «Тольяттиазота» составит 5 млн тонн в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТОАЗ» зарегистрировано в 1992 году в Тольятти Самарской области. Производство удобрений и азотных соединений является основным видом деятельности предприятия. Акционерами компании являются АО «Химактивинвест» (9,74%) и АО «ОХК Уралхим» (0,25%). В 2020 году выручка компании составила 53,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,25 млрд руб.

Как стало известно ранее, общий объем инвестиций в строительство терминала составит 40 млрд руб.

Анастасия Донскова

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