В Тамани под строительство пункта перевалки аммиака выделят почти 10 га

В Темрюкском районе четыре сельскохозяйственных участка общей площадью 9,6 га переведут под размещение перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений. Соответствующее распоряжение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева опубликовано на сайте администрации региона.

Вид разрешенного использования изменится с «сельскохозяйственного использования» на «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (земли транспорта)».

В сентябре прошлого года проект «Тольяттиазота» (ПАО «ТОАЗ») по строительству перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в порту Тамани прошел общественные слушания. Проектом предусмотрены три этапа строительства, которые завершатся в 2025 году. Общий объем необходимых инвестиций оценивают в 40 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ТОАЗ» было зарегистрировано в 1992 году в Тольятти Самарской области. Производство удобрений и азотных соединений является основным видом деятельности предприятия. Акционерами предприятия являются АО «Химактивинвест» (9,74%) и АО «ОХК Уралхим» (0,25%). В 2020 году выручка компании составила 53,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,25 млрд руб.

Анастасия Донскова

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