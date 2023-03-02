Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 07:30

Шесть жителей Лысьвы предстанут перед судом за создание фиктивных юрлиц

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении шести жителей города Лысьвы. Все они обвиняются в незаконном использовании документов для образования юридического лица.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, шестеро обвиняемых предоставили свои паспорта гражданина РФ для внесения о них сведений в ЕГРЮЛ как об участниках и руководителях юридических лиц. При этом каждый из них осознавал, что является подставным лицом, а деятельность в компаниях осуществлять не будет.

Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу мировым судьям судебных районов Перми.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...