Шесть жителей Лысьвы предстанут перед судом за создание фиктивных юрлиц

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении шести жителей города Лысьвы. Все они обвиняются в незаконном использовании документов для образования юридического лица.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, шестеро обвиняемых предоставили свои паспорта гражданина РФ для внесения о них сведений в ЕГРЮЛ как об участниках и руководителях юридических лиц. При этом каждый из них осознавал, что является подставным лицом, а деятельность в компаниях осуществлять не будет.

Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу мировым судьям судебных районов Перми.