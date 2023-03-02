Суд ужесточил меру пресечения экс-главе «Нафтогаза» Коболеву

Экс-главе украинского «Нафтогаза» Андрею Коболеву, подозреваемому в незаконном получении премий более чем на $6 млн, назначен залог в 229 млн гривен ($6,2 млн). Господин Коболев должен внести залог в течение пяти дней, сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным ведомства, суд запретил экс-главе «Нафтогаза» покидать Киев. Его также обязали сдать загранпаспорт, сообщать о смене места жительства, не общаться с подозреваемыми и свидетелями по делу. Ограничения наложены сроком на два месяца.

В феврале 2022 года Госбюро расследований Украины сообщило о проведении обысков у Андрея Коболева. Следственные мероприятия были связаны с незаконным отчуждением природного газа почти на 2,2 млрд гривен ($77,9 млн) в 2020 году. В январе 2023-го выяснилось, что НАБУ подозревает его в хищении в 2018 году более 229 млн гривен.

Лаура Кеффер