Экс-главу «Нафтогаза Украины» подозревают в незаконном начислении премии самому себе

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает бывшего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» в хищении в 2018 году более 229 млн гривен, сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам совместного расследования НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры установлено, что глава «Нафтогаза Украины» в мае 2018 года издал приказ о премировании работников. На основании приказа ему выплатили около 261 млн гривен (около $10 млн), что превышает нормативно определенный размер премии — 37,48 млн гривен. «В целом в 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером)»,— заключили в пресс-релизе.

Пресс-служба не указала имени подозреваемого, но в 2018 году пост главы «Нафтогаза Украины» занимал Андрей Коболев. Он был председателем правления компании с 2014 по 2021 год. Официальной причиной его увольнения называли неудовлетворительные финансовые показатели компании за 2020 год, когда «Нафтогаз» получил 19 млрд гривен консолидированного убытка (около $680 млн) против чистой прибыли 63,294 млрд гривен годом ранее.

1 февраля 2022 года Госбюро расследований Украины сообщило о проведении обысков у Андрея Коболева. Следственные мероприятия были связаны с незаконным отчуждением природного газа почти на 2,2 млрд гривен ($77,9 млн) в 2020 году.

Эрдни Кагалтынов