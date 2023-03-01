Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в отношении событий на Украине

Президент США Джо Байден продлил на год чрезвычайное положение (ЧП), объявленное в связи с событиями на Украине. ЧП было объявлено 6 марта 2014 года. Позднее этот режим неоднократно расширялся, последний раз — 21 февраля 2022 года.

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Фото: Leah Millis, Reuters Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters

«Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине… а также действия и политика правительства Российской Федерации в отношении Украины… продолжают представлять необычайную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов»,— пояснил господин Байден.

6 марта 2014 года Верховный совет Крыма решил ускорить проведение референдума о статусе полуострова, назначив голосование на 16 марта. По итогам референдума Крым вошел в состав РФ. 21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик.

После присоединения Крыма Запад продолжает вводить санкции против России, теперь и в ответ на военную операцию.

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Мария Федотова