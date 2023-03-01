Spiegel: Еврокомиссия планирует увеличить производство вооружений в ЕС в три этапа

В четверг Еврокомиссия (ЕК) представит послам стран—членов Евросоюза трехэтапный план по значительному увеличению мощностей европейского военно-промышленного комплекса, сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ. Аналитики издания рассматривают его как план по переводу экономики Евросоюза на военные рельсы.

План ЕК состоит из трех шагов:

немедленное увеличение поставок боеприпасов на Украину (в том числе 155-миллиметровых снарядов);

совместная закупка 155-миллиметровых боеприпасов Европейским оборонным агентством для пополнения запасов стран ЕС и долгосрочного снабжения Украины;

обеспечение долгосрочного увеличения мощностей стран ЕС по производству боеприпасов.

Ожидается, что министры обороны ЕС обсудят предложения на неофициальной встрече в Стокгольме в начале следующей недели. Решения могут быть приняты уже на ближайшем саммите глав государств и правительств в конце марта, говорится в материале Der Spiegel.

По информации издания, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель вскоре объявит о дополнительном пакете поддержки Украины на сумму €1 млрд. Он, в частности, будет включать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».