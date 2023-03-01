В Петербурге за зиму собрали почти 1,7 млн кубометров снега

Снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга за прошедший зимний сезон приняли 1 млн 648 кубометров снега. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Наибольшее количество снежной массы приняли пункты на Мебельной улице (175 тыс. кубометров) и Кушелевской дороге (163 тыс.), а также стационарный приемный пункт на Взлетной улице (160 тыс.). Отметим, что рекордным показателем для Петербурга стала зима 2021-2022 годов, когда было принято 4 млн 396 тыс. кубометров снега.

Напомним, что в настоящее время в городе работают 11 стационарных снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов, расположенные во всех районах города.

На прошлой неделе «Ъ-СПб» писал, что уборочная техника снесла памятник барону Штиглицу в Петергофе при чистке снега.

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