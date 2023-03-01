Суд принял сторону «Уралсиба» в деле о взыскании с застройщика 107 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение кубанского арбитража, взыскавшего с краснодарской строительной компании «Вальтер Констракшн» 102 млн руб. в счет выплаченных банковских гарантий и более 5 млн руб. неустойки. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что гарантии, ранее выданные «Вальтер Констракшн», банк выплатил петербургскому АО «Группа "Илим"», являющемуся лидером целлюлозно-бумажной промышленности РФ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вальтер Констракшн» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Основной профиль общества — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор и бенефициар общества — Евгений Вальтер. По итогам 2021 года компания показала выручку 655,9 млн руб., а убыток — 74,6 млн руб. При этом кредиторская задолженность общества на конец 2021 года составляла более 1 млрд руб.

Как следует из материалов дела, между банком и «Вальтер Констракшн» в 2020 году было заключено рамочное соглашение о выдаче независимых банковских гарантий на общую сумму свыше 132 млн руб. В конце марта Группа «Илим» представила в банк документы на выплату суммы гарантии, «Вальтер Констракшн» счел требования «Илим» необоснованными и направил банку возражения. Тем не менее финансовая организация посчитала правомочным перечислить указанную сумму бенефициару. По поводу возмещения выплаченных сумм у банка и «Вальтер Констракшн» и возник судебный спор.

Застройщик, проиграв дело в Арбитражном суде Краснодарского края, обжаловал его в апелляционном порядке, заявив о нарушении правил подсудности и неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела. Однако он не нашел поддержки в вышестоящей инстанции.

«Исходя из действующего законодательства и сложившейся судебной практики, Гарант не вправе оценивать отношения Принципала и Бенефициара и обязан выплатить Бенефициару указанную в требовании сумму, при соответствии требования и приложенных к нему документов тексту Гарантии, оценивая данные документы только по внешним, формальным признакам», - говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Суть противоречий между ООО «Вальтер Констракшн» и АО «Группа "Илим"» в полной мере раскрыта в других судебных спорах, находящихся в производстве Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. По данным системы Kad.arbitr, Группа «Илим» взыскивает с ООО «Вальтер Констракшн» свыше 1 млрд руб. за неисполнение обязательств по выполнению строительных работ. Застройщик утверждает, что работы не могли быть выполнены в срок, просит признать недействительными односторонние отказы заказчика от этих контрактов.

В конце минувшего года суд приостановил производство по требованиям «Илим» в связи с введением в отношении «Вальтер Констракшн» процедуры наблюдения до моменты признания его несостоятельным или прекращения банкротного производства. Требования краснодарского застройщика к «Илим» арбитраж выделил в отдельные производства.

Михаил Волкодав

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