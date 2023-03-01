«Нужно во всем детально разобраться»

В Университет дружбы народов направляется комиссия Минобразования, чтобы выяснить, почему в стенах вуза появился флаг Украины. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь идет о символе режима, который поддерживает националистов, однако во всем следует детально разобраться. В самом высшем учебном заведении говорят, что флаг был вывешен в рамках недели культуры стран Европы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, что в итоге могут пострадать невиновные студенты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Российский университет дружбы народов — высшее учебное заведение, где учатся и иностранные студенты. 27 февраля они провели тематическую выставку, посвященную культуре своих стран, соорудили стенды, разложили наглядную агитацию, соответствующую литературу, сувениры и развернули национальные флаги. И вот среди представителей Греции, Черногории, Грузии, Кипра и других оказались и украинцы с тем самым государственным флагом. Да, у каждого государства есть национальные символы.

Что важно еще раз подчеркнуть — это была не демонстрация и не акция, а культурная выставка, и стенд был не единственный, таковых было много. И организовали данное действо студенты, которые, к слову, учатся в России, в том самом вузе. Что же им без флага участвовать в мероприятии? С пустым столом? Как-то это все не очень правильно получается. Украина — член ООН, признанное мировым сообществом государство.

Между тем бдительные граждане не смогли не заметить вражеский символ. Разразился грандиозный скандал: в РУДН направляется проверка Минобразования, звучат грозные осуждающие заявления, виновных обещают привлечь к ответственности. Дошло до Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что речь идет о флаге нацистского режима, однако призвал во всем детально разобраться, кто там что вывешивал и зачем. Вот это правильно, разобраться действительно не помешает.

Кстати, в своем заявлении по поводу порочности нацистского флага заместитель министра образования и науки Константин Могилевский подчеркнул, что украинских студентов, которые учатся в российских высших учебных учреждениях, необходимо поддерживать, так как они находятся в непростой ситуации.

И с этим можно согласиться — несмотря ни на что, юноши и девушки учатся в России, но при этом рискуют получить по полной программе и здесь, и дома. Получается, ты всем чужой. Хорошенькая поддержка. И, собственно говоря, как там насчет песен, украинской культуры и самого государства Украина? Мы же разделяем простых граждан и правящий режим. Или как? И о какой культуре прикажете рассказывать украинским студентам РУДН — всем тем, кого необходимо поддерживать? Пропишите в законодательстве, в Уголовном кодексе что можно, что нельзя. Много вопросов и мало ответов. Невинные могут пострадать.

Нельзя подобного допускать, тем более в сложный исторический момент. Вот и в руководстве РУДН считают, что миссия вуза — объединять людей разных национальностей, а не разобщать их. Да, порой кажется, что вражды у нас в достатке, а вот с дружбой наблюдаются некоторые проблемы. Так что пусть университет оправдывает свое название.

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