Орловские политические партии заявили о единстве в целях защиты интересов России

Представители орловских реготделений партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» по инициативе губернатора Андрея Клычкова подписали заявление «о своем единстве и сплоченности в целях защиты национальных интересов России». Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Представители СРЗП, судя по релизу, в мероприятии участия не принимали.

Андрей Клычков отметил, что работа по поддержке армии и помощи жителям новых территорий станет более комплексной и системной: «Преодолев текущие межпартийные разногласия, мы объединяем наш политический ресурс в целях оказания практической помощи участникам СВО и их семьям».

По словам губернатора, сегодня политики «не имеют права разобщать людей, вставлять друг другу палки в колеса». «На фоне СВО это мелко и цинично. Сегодня это еще и опасно. Популизм всегда непродуктивен, но в нынешних условиях — это метод врагов России. Им хочется, чтобы становилось хуже, чтобы дезориентировать людей. Именно так — на волне популизма и спекуляции на трудностях разваливали Советский Союз. Сегодня политики-популисты играют против России на стороне врага», — заявил господин Клычков. Он подчеркнул, что пришло время «забыть "Я", оставить в стороне личные обиды и амбиции».

Партии декларировали «нацеленность воплощать совместные идеи и проекты для реализации ключевых программ развития региона, полного выполнения социальных обязательств, введения и исполнения адресных мер социальной поддержки граждан».

Андрей Клычков подчеркнул заявил, что Орловская область первой сделала «стратегический шаг по объединению действий политических партий». «У меня нет сомнений, что многие регионы последуют нашему примеру, отбросят все политические разногласия», — добавил губернатор.

Как губернатор одобрили послание президента РФ — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Каждый услышал что-то свое"».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте