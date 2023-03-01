Воронежский завод «Электросигнал» намерен взять 3,4 млрд рублей кредита у Промсвязьбанка на исполнение оборонных заказов

Общее собрание акционеров воронежского АО «Электросигнал» (контролируется АО «Концерн "Созвездие"», входящим в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») одобрило сделку между заводом и Промсвязбанком (ПСБ) на открытие кредитной линии в размере 3,4 млрд руб. Это следует из отчетности компании.

Средства потребуются на финансирование затрат по исполнению договора с «Созвездием» в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Соглашение с ПСБ будет действовать до 30 июня 2035 года.

Ставка за пользование кредитом составит 7,95% годовых. При этом банк может одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения увеличить размер ставки за пользование каждым отдельным траншем. Однако размер роста не может превышать увеличенную в два раза ставку.

На тех же условиях, но до 29 декабря 2023 года, ПСБ откроет «Электросигналу» кредитную линию на 61,5 млн руб. Эти средства нужны финансирование затрат по договору поставки с амурским бронетанковым ремонтным заводом АО «560 БТРЗ» в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

О том, почему «Созвездием» будет управлять частная ГК «Динамика», читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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