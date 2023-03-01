Пригожин: закон о дискредитации участников СВО не должен распространяться на командиров Минобороны и ЧВК «Вагнер»

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение, в котором попросил пересмотреть законопроект о дискредитации участников СВО. По мнению предпринимателя, документ не должен распространяться на высший командный состав добровольческих отрядов, ЧВК «Вагнер» и Министерства обороны, поскольку он фактически вводит запрет на любую их публичную и конструктивную критику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Это необходимо для гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. В противном случае любая публичная и конструктивная критика их действий сможет повлечь привлечение к ответственности»,— говорится в обращении Евгения Пригожина (скан документа опубликовала его пресс-служба).

При этом предприниматель поблагодарил депутатов Госдумы за внесение такого законопроекта, поскольку он «позволяет защитить права лиц, которые защищают интересы РФ».

Сегодня комитет Госдумы одобрил поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников боевых действий на Украине на стороне России (в том числе добровольцев). За повторную дискредитацию участников СВО физическое лицо может получить до семи лет лишения свободы.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».