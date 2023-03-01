«Автодорстрой» благоустроит еще один бульвар в Нижнем Новгороде за 55,4 млн рублей

Победителем конкурса по благоустройству бульвара Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода признано ООО «Автодорстрой». Компания выполнит работы за 55,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит до 10 июля привести в порядок участок бульвара вдоль домов №22-№36, высадить там деревья, установить теннисный стол и оборудовать детскую площадку.

С начала года это восьмой муниципальный контракт на благоустройство общественных пространств Нижнего Новгорода, который получил «Автодорстрой». Общая стоимость работ на всех территориях превышает 290 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автодорстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Директору Виктору Терехину принадлежат 33,3% компании. Остальные доли поровну распределены между Михаилом Девяткиным и Алексеем Ефремовым. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Анастасия Еремина