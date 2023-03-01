В Башкирии появятся два новых добровольческих батальона

Два новых добровольческих батальона для участия в СВО формируют в Башкирии, сообщает «Башинформ». Первый из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные амуры».

По словам начальника штаба формирования добровольческих батальонов Бориса Гордеева, в отряд «Северные амуры» будут набирать добровольцев до 50 лет, они будут участвовать в спецоперации в составе Росгвардии. В отряде имени Даяна Мурзина смогут служить и бойцы старше 50 лет.

В штабе в Уфе начали принимать заявки с 27 февраля. За первые два дня в офис пришли более 30 желающих вступить в отряды. По словам Бориса Гордееева, переговоры с правительством республики и министерством обороны о поддержке новых батальонов пока не вели.

В батальоны будут принимать мужчин с боевым опытом и без него, с погашенной судимостью, а также медработников.

После начала военной спецоперации были сформированы три добровольческих батальона в республике: имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

Майя Иванова

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