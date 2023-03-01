Воронежская «Родина» планирует выдвинуть на выборы главы региона однофамильца губернатора

Воронежское отделение партии «Родина» рассматривает возможность выдвижения на сентябрьские выборы губернатора однофамильца действующего главы региона. Об этом заявили в партии.

Вероятным кандидатом на выборы является депутат совета народных депутатов Поворинского муниципального района Максим Гусев. В партии особо подчеркнули, что он может стать конкурентом Александра Гусева, который возглавляет регион с 2018 года. В настоящее время кандидатура Максима Гусева одобрена партией, отметили в «Родине».

Выборы губернатора Воронежской области пройдут в сентябре. Александр Гусев в конце прошлого года заявлял, что «думает» о возможности выдвинуться на второй губернаторский срок.

Как выигравшая выборы к гордуму Тамбова «Родина» потеряла большинство — читайте в материале «Ъ».

Сергей Толмачев

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