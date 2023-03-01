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Коммерсантъ FM
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Каждый четвертый россиянин предпочитает покупать продукты с истекающим сроком годности

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Более 70% россиян регулярно выкидывают просроченные продукты. С продуктами с истекающим сроком годности поступают аналогично 14%, показало исследование аналитического центра НАФИ. Большинство опрошенных при обнаружении продуктов с истекающим сроком годности в холодильнике стараются приготовить из них что-то в первую очередь или отдать домашним животным. При этом каждый четвертый россиянин предпочитает покупать такие продукты. Многие делают это из экономии (из-за сниженной цены) или по соображениям экологической ответственности.

По мнению экспертов НАФИ, по отношению к продуктам с пограничными сроками годности россияне в целом демонстрируют ответственное потребление и высокий уровень потребительской грамотности. Бережнее к продуктам относятся россияне пенсионного и предпенсионного возраста, а женщины выбрасывают их вдвое чаще, чем мужчины.

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